За сутки в Украине выявили 735 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает СНБО.

По информации, за 24 часа болезнь "убила" 8 человек, еще 103 человека успешно справились с заболеванием.

Отмечается, что наибольшее количество случаев COVID-19 фиксируют во Львовской области (101 инфицированный), Ровенской области (96 случаев) и в Закарпатской области (80 заболевших). В Луганской области не подтвердили ни одного нового случая инфекции.

Известно, что всего на территории Украины подтвердили 36 560 случаев COVID-19, инфекцию победили 16 509 украинцев, еще 1002 погибли.

Ранее мы писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал основную причину вспышек коронавирусной инфекции.