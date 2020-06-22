Владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания и сферы бытового обслуживания в Киеве должны организовать проверку своих сотрудников на коронавирусную инфекцию COVID-19 с помощью ИФА-тестов (иммуноферментного анализа - ред.). Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Городской штаб по чрезвычайным ситуациям принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей. И где высока вероятность инфицирования коронавирусом.

Кличко сообщил, что в столице увеличат количество тестирований на COVID-19. Поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса и воспалением легких.

"Только "Киевский лабораторный центр Минздрава Украины" сделал почти 40 тысяч исследований ПЦР-тестов. Такие исследования делают еще в 4 коммунальных медучреждениях Киева. А также - в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях. В частности, мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 24,5 тысячи образцов биоматериала для исследования. Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет 67 тестов на 100 тысяч жителей города".

Ранее сообщалось, что в Украине коронавирус разрешили лечить лекарствами без регистрации до 2021 года.