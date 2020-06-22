Карантин вносить свої корективи й у літній відпочинок. Цього року, українці подорожуватимуть, здебільшого рідними регіонами. Обмеження на закордонні тури з українців знімати не поспішають.

Тож в Офісі президента взялися популяризувати вітчизняні курорти. У дводенному турі Херсонщиною був і наш Даніїл Снісар. Його враження у сюжеті.

Юрій Гусєв, голова Херсонської ОДА:

Ми цей тур назвали "Херсонщина - неймовірна". Будемо закохувати гостей в наш чудовий, неймовірний регіон.

Наше знайомство з Херсонщиною почалося з Олешківських пісків. Цей ландшафт вважають одним із найдивовижніших в Україні. 200 тисяч гектарів золотого піску. Це єдина в Європі природна пустеля, що межує з найбільшим у світі рукотворним лісом.

Ще одна туристична прикраса Херсонщини - заповідник "Асканія Нова". Зараз парк майже порожній. Стежками прогулюються, хіба що, павичі. Через карантинні обмеження туристичні групи сюди не їдуть. Та гості, коли приїдуть, не пошкодують: у природному середовищі заповідника проживають близько 2 тисяч видів тварин. Деяких можна навіть погладити і зробити селфі. Є тут і дендропарк.

Оксана Шарай, штатний екскурсовод біосферного заповідника "Асканія Нова":

Наш зоопарк такого складу, де є зоопарк, де є дендропарк, де є зони, де є степ, такої моделі в світі більше не існує. Ми єдині. І ми переможці національного конкурсу "7 природних чудес України".

Пропонує Херсонщина ще й гастрономічний туризм. На мапі смаколиків - селище Гола Пристань. Саме його називають столицею кавунів. Тут щорічно проводять фестивалі цієї ягоди. А ще місцеві кажуть, що тут варять найкращий кавуновий бекмес - солодку страву зі згущеного соку, приготовану без додавання цукру.

Олександр Долинко, кавунознавець:

У нас в Олешківському районі кавуни самі кращі. Це Херсонщина. Чого вони самі кращі? Тому що вони встигають визріти тут у нас. У нас грунти піщані. У нас вітерець. Море, Дніпро. Тому, кавуни на Херсонщині - це бренд.

Кілометри піщаних і кам'янистих пляжів очікують на Херсонщині любителів морського відпочинку. У Скадовську туристичний сезон лише розпочинається - відтермінували через COVID-19. Місто є курортом державного значення. Особливо популярний серед родин із маленькими дітьми. Море тут неглибоке, вода тепла й насичена йодом. До того ж, саме зі Скадовська за 100 гривень можна швидко доїхати до ще одного визначного місця цього регіону - острова "Джарилгач".

Подорож до острова "Джарилгач" триває близько години. Його називають "українськими Мальдівами". Адже там збереглася унікальна флора і фауна. А вода у Чорному морі там найчистіша. Так вважають місцеві жителі.

Дмитро, турист із Енергодару:

Ми відпочиваємо у Скадовську. Приїхали сюди заради острова Джарилгач, який називають "українськими Мальдівами". Ми прочитали про це в інтернеті. Нам стало дуже цікаво бо ми полюбляємо подорожувати Україною. Дивитися на гарні, красиві місця.

Полюбляє це місце здебільшого молодь. Воно просто створено для наметового відпочинку великих компаній.

Ірина Побєдоносцева, керівник департаменту інформполітики Офісу президента:

Ви знаєте, дуже був насичений графік. Я була вражена, тому що дійсно велика кількість прекрасних місць. Двох днів малувато, чесно скажу. Я думаю, що треба їхати на тиждень. Подивіться самі - це дійсно, прекрасна історія. І ініціатива, яку ми, власне, анонсуємо, ініціатива президента України, яка має назву "Мандруй Україною" - вона про те, що на нашій Батьківщині є місця, де можна відпочити.

Від цих мальовничих пейзажів просто переповнюють емоції. Втім, слова тут зайві. Аби відчути усю велич і красу української природи, необхідно побачити її на власні очі. Тож, мандруйте Україною!