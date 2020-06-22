Трагедия на Позняках: количество жертв возросло [ Редактировать ]
В понедельник, 22 июня, в Киеве под завалами обрушившегося на Позняках дома нашли тело четвертого погибшего.
Предварительно, спасатели достали тело мужчины. Под завалами находится еще один, что с ним - пока неизвестно.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июня, около 10:00 в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Разрушены этажи с пятого по восьмой. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь.
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