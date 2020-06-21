После взрыва в киевской девятиэтажке на голову людей сыпались камни.

Об этом сообщила женщина-очевидец собственному корреспонденту "Подробностей".

По ее словам, по ступенькам дома спускались окровавленные люди и кричали.

Бежал мой сосед с верхнего этажа, кричал и держал собаку весь окровавленный, на него падали камни. Потом мы спустились вниз и люди окровавленные начали спускаться.

Кроме того, женщина добавила, что несколько дней назад во всем доме меняли счетчики и был слышен сильный запах газа.

Ранее мы писали, что утром в одной из киевских девятиэтажок на Позняках произошел мощный взрыв газа. В результате инцидента есть погибшие.