"Спускались окровавленные люди": очевидец о взрыве в жилом доме [ Редактировать ]
После взрыва в киевской девятиэтажке на голову людей сыпались камни.
Об этом сообщила женщина-очевидец собственному корреспонденту "Подробностей".
По ее словам, по ступенькам дома спускались окровавленные люди и кричали.
Бежал мой сосед с верхнего этажа, кричал и держал собаку весь окровавленный, на него падали камни. Потом мы спустились вниз и люди окровавленные начали спускаться.
Кроме того, женщина добавила, что несколько дней назад во всем доме меняли счетчики и был слышен сильный запах газа.
Ранее мы писали, что утром в одной из киевских девятиэтажок на Позняках произошел мощный взрыв газа. В результате инцидента есть погибшие.
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