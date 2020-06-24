Українцям поки що не варто розраховувати на подорожі до країн ЄС відразу після 1 липня. Остаточного рішення в Брюсселі ще не ухвалили, проте проект документа свідчить, що в перелік "зелених країн" ми наразі не потрапляємо. Коли і кому відкриють кордони - дізнавалась Олена Абрамович.

До обіцяної дати відкриття кордонів ЄС, 1 липня, залишився тиждень, а в Брюсселі досі мовчать, кому саме дозволять в'їзд. Дізнатися хоча б якісь деталі спробували журналісти американської газети New York Times. Отримали доступ до чернеток єврочиновників на анонімних засадах.

Один список містить 47 країн. Це лише ті держави, де рівень інфікування нижчий від середнього у ЄС. В інший довший перелік входять 54 держави, а також країни з дещо гіршими показниками захворюваності, ніж у середньому по ЄС, до 20 нових випадків на 100 000 осіб.

Переліку країн журналісти не вказують, зауважують лише, що громадянам США, Росії та Бразилії не варто розраховувати на польоти до ЄС найближчим часом. Бо середній показник у країнах ЄС - це 16 випадків COVID, а в перелічених країнах - він у рази вищий. В Україні ситуація хоч і краща, проте цифри все ж більші, аніж в обох варіантах списків від ЄС.

А чимало авіаліній, як в Україні, так і всередині ЄС уже активно продають квитки на рейси з 1 липня за напрямками, які навряд чи будуть відновлені так швидко. У Єврокомісії у відповідь на зауваження журналістів - розводять руками.

Галлавотті Томмасо, італійський журналіст:

Авіалінії по всій Європі, а також в Італії продовжують практикувати нечесну поведінку стосовно споживачів. Вони продають авіаквитки, а після того скасовують рейси. В Італії, наприклад, відкрили продаж на рейси до аеропорту, який закритий і залишатиметься таким щонайменше місяць.

Стефан де Кеерсмакер, речник Єврокомісії з питань транспорту:

Це завдання країн-членів, стежити за дотриманням законів в цій площині. Єврокомісія нещодавно розіслала листи урядам щодо захисту прав пасажирів. Тож ми моніторимо ситуацію. І якщо будуть випадки, де чітко продемонстрована неповага до правил, - Єврокомісія вживатиме заходів.

Головне правило повертати кошти або ж пропонувати заміну дати в разі скасування маршруту. І більшість авіаліній його виконує. А от якщо рейс таки відбудеться, проте на літак чи до країни призначення пасажира не пустять жодних відшкодувань.

Бо авіалінії не несуть відповідальності за незнання пасажирами правил. А сьогодні вони змінюються мало не щодня. Тож будь-який квиток на літак це досі - "лотерея".