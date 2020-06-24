Маленька Настя з Одещини потребує лікування складної хвороби [ Редактировать ]
Нашої з вами допомоги потребує трирічна Настя з Одещини. Через складну хворобу організм дитини відмовляється засвоювати їжу. Водночас лікарі кажуть: Настю можна врятувати. Тож усіх небайдужих батьки просять допомогти.
Маленька Настуся має усього три рочки, але аж ніяк не дитячі проблеми. Спочатку більше року дитина боролася з тяжкою онкохворобою: лімфобластним лейкозом. Курси хіміотерапії, складне лікування. Здавалося б: дівчинка починає одужувати. І вже навіть намітилася ремісія - розповідає мати.
Галина Кішлали, мати Насті:
Но уже, получается, перед последним блоком цитозара пошли серьезные осложнения. Сбой в организме!
Збій, власне, стався у системі травлення: організм Настусі, так би мовити, Відмовляється приймати та засвоювати їжу. Вже півроку життя дівчинки підтримують за допомогою крапельниць, переливають кров. Дитина буквально Тане на очах - і на це тяжко дивитися.
Галина Кішлали, мати Насті:
Это постоянная диарея: до трех-четырех литров жидкости. Ребенок настолько истощен, ничего не усваивается, ребенок худеет на глазах. Вес ребенка составляет девять с половиной килограмм на сегодняшний день.
Лікарі не можуть збагнути: що є причиною ускладнення. Мовляв, можливо, таку поведінку кишечника спровокувала хіміотерапія, а може, йдеться про якусь іншу хворобу. Щоб лікувати Настусю, треба встановити остаточний діагноз, але вітчизняні медики зробити цього не можуть.
Наталя Молодець, завідувач онкогематологічним відділенням Одеської обласної дитячої лікарні:
К сожалению, ряд исследований в Украине не проводится - генетических особенно исследований. Поэтому ребенок нуждается в дополнительном дообследовании за пределами Украины.
Ретельно обстежити дівчинку та лікувати її погодилася спеціалізована клініка в Іспанії. Але на це потрібні гроші - понад триста тисяч євро. Третину цієї суми батьки Настусі вже зібрали. Тож звертаються до усіх небайдужих - щоб допомогли врятувати доньку.
Галина Кішлали, мати Насті:
Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям помочь нам собрать эту огромную сумму денег для выздоровления моей девочки. Настюша у меня долгожданный ребенок, это единственная моя девочка, это все, что у меня есть.
До іспанських лікарів мама з донькою збираються виїхати вже найближчими днями. Розраховують на диво.
Картка "Приватбанку":
5168742207113741.
Отримувач - Кішлали Галина.
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