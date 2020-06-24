"Финансово поможем и восстановим дороги": Зеленский обратился к жителям "утопающих" регионов [ Редактировать ]
В среду, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и доложил о ситуации с наводнениями в стране. Соответствующее видео появилось на его странице в YouTube.
Сегодня у меня было совещание с парламентом и другими уполномоченными органами по поводу наводнения на западе Украины. С самого утра там находится премьер-министр Украины, министр МВД, глава ГосЧС. Мы делаем все необходимое для минимизации и борьбы с последствиями этой природной катастрофы.
"На данный момент к работам привлечены сотни спасателей, нацгвардейцев и полицейских. Людям доставили продукты питания, воду и предметы первой необходимости", - добавил президент.
Отдельно хочу обратиться к людям, которые пострадали в результате наводнений. Это Ивано-Франковская область, а также Закарпатская, Львовская, Черновицкая и Тернопольская.
"Хочу высказать искренние соболезнования семьями погибших. Других потерпевших хочу уверить - страна не бросит вас в беде. Мы восстановим разрушенные дороги, мосты, объекты инфраструктуры. Обязательно решим проблемы жилья. Либо восстановим разрушенное, либо найдем новое. Отдельно вам выделим финансовую помощь. Для борьбы с последствиями может понадобиться не один миллиард денег, но мы их найдем", - заверил Зеленский.
Ранее сообщалось, что паводки на западной Украине смыли сотни километров дорог.
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