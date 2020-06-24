Паводки на западной Украине смыли сотни километров дорог (список) [ Редактировать ]
Наводнение на западе Украины из-за сильных дождей и подъема уровня рек грозит транспортным коллапсом. Вода разрушила сотни километров автодорог, "отрезав" десятки населенных пунктов, сообщает МВД Украины.
Наиболее сложная ситуация складывается в Ивано-Франковской области, где подтоплено более 200 населенных пунктов. В области разрушено 110 км автодорог и 90 мостов. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, оказались отрезанными 29 горных поселков, экстренные службы заняты доставкой туда продуктов и медикаментов.
"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховинский, Косовский, Рожнятовский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это привело к возникновению мощных потоков, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 метров - это уровень стихии 2008 года. На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимым оборудованием".
Дорожные службы и сотрудники ГСЧС работают над ликвидацией последствий наводнений в западном регионе, восстанавливая движение по автодорогам и железной дороге, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Повреждена железнодорожная инфраструктура на перегонах Яремче-Микуличин и Микуличин-Ворохта. Поэтому со вчерашнего дня временно приостановлено движение пригородных поездов № 6402/6401 Ивано-Франковск-Ворохта-Ивано-Франковск. Больше всего от наводнения пострадали дороги Н-09 и Р-24. Работы не останавливаются ни на минуту".
Автомобильные дороги:
- Закрыт для движения поездов перегон Заболотов-Видинев.
- В городе Галич Ивано-Франковской области перекрыто движение на автомобильном мосту через Днестр.
- В селе Микуличин Яремчанского района ликвидирован завал на узком горном участке дороги и восстановлен проезд.
- На 49-м километре автодороги Р-24 Татаров-Каменец-Подольский произошел оползень вблизи Буковецкого перевала. Движение перекрыто ,идут ремонтные работы.
Железная дорога:
- С 24 июня не будут ходить четыре пригородные поезда Коломыя-Снятин, Снятин-Коломыя, Ворохта-Ивано-Франковск и Ивано-Франковск-Ворохта.
- С 25 июня "Укрзализныця" отменила курсирование трех поездов Снятин-Коломыя, Коломыя-Снятин, Ворохта-Ивано-Франковск.
Из-за разрушения транспортной может временно задерживаться доставка почты в Ивано-Франковск, Закарпатскую и Черновицкую области.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область, чтобы лично контролировать работы по ликвидации последствий наводнения.
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