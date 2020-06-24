"Это был треш": Зеленский обратился к участникам ВНО (видео) [ Редактировать ]
В среду, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку выпускникам, которые завтра будут сдавать внешнее независимое оценивание. Об этом глава государства заявил в видеообращении.
Честно говоря, в этом году все не очень справедливо - из-за коронавируса у вас не было нормального последнего звонка, не было выпускного. Как вы сейчас говорите, как говорит моя дочь, "был полный трэш". Но завтра у вас ВНО, важный день. Я уверен, что все будет хорошо и будет очень хороший результат.
Он добавил, что будет непросто, но "мы все будем держать за вас кулаки, честно говоря, ради вашего результата". При этом он призвал не забывать о соблюдении карантинных ограничений - надеть защитные маски, соблюдать надлежащее расстояние друг от друга и все дезинфицировать.
"Все, что можно. Все зависит от вашей фантазии", - сказал президент.
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