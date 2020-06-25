На Донбасі фіксують ворожі обстріли [ Редактировать ]
На фронті за добу минулося без втрат в українському війську. Протягом доби було зафіксовано п'ять ворожих обстрілів. Поблизу Широкиного російські найманці застосували заборонені міномети калібру 82. Із гранатометів та стрілецької зброї били по околицях Старогнатівки та Хутора Вільного.
За даними розвідки, впродовж двох днів армійці знищили трьох бойовиків, поранили двох. Сьогодні зранку російсько-окупаційні війська активності не проявляли.
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