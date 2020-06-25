"Боруссия" переманила основного игрока ПСЖ [ Редактировать ]
Крайний защитник ПСЖ Том Менье сменил клубную прописку и перебрался в дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
Большой день настал! Для меня большая честь объявить, что я теперь игрок Боруссии Дортмунд. Новая глава открывается для меня и для вас. Буду с гордостью носить черно-желтую футболку!
Отметим, что бельгиец перешел в немецкий клуб на правах свободного агента.
Ранее мы писали о том, что 73-летний футболист попал в Книгу рекордов Гиннеса, а в Аргентине арестовали отца Лионеля Месси.
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