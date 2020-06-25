Володимиру Омеляну обрали запобіжний захід [ Редактировать ]
Забрали паспорт та заборонили спілкуватися з можливими фігурантами справи. Володимиру Омеляну обрали запобіжний захід - особисте зобов'язання. Засідання антикорупційного суду тривало більше чотирьох годин.
Нагадаю, екс-міністра інфраструктури звинувачують у зниженні портових зборів на 20%. В НАБУ підрахували збитки від такого рішення. Кажуть - держбюджет втратив 30 мільйонів гривень. Сам Омелян справу вважає політичною.
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