Евросоюз предварительно утвердил новый проект списка 15 стран, гражданам которых будет разрешено въезжать на территорию ЕС после открытия границ. Впускать туристов планируют разрешить с 1 июля. Об этом сообщает Euronews.

В Брюсселе до сих пор обсуждают два списка стран - один для тех, кого будут принимать, другой для тех, кого не будут. Euronews передает, что получил из дипломатических источников ЕС последний проект списка стран, для которых будут открыты границы Европы.

В этом списке по прежнему нет Бразилии, США и России - они до сих пор исключены из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Последний проект списка был согласован странами ЕС в пятницу и содержит 15 стран. Источники также подвергли сомнению дату открытия границы 1 июля, предполагая, что соглашения не будут получены вовремя.

Полный список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Европу согласно черновому списку, выглядит следующим образом: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея,Таиланд, Тунис, Уругвай.

Граждан из Китая готовы впускать при условии, что страна подтвердит взаимное снятие ограничений.

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