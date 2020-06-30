ЕС откроет границы для 15 стран [ Редактировать ]
Евросоюз предварительно утвердил новый проект списка 15 стран, гражданам которых будет разрешено въезжать на территорию ЕС после открытия границ. Впускать туристов планируют разрешить с 1 июля. Об этом сообщает Euronews.
В Брюсселе до сих пор обсуждают два списка стран - один для тех, кого будут принимать, другой для тех, кого не будут. Euronews передает, что получил из дипломатических источников ЕС последний проект списка стран, для которых будут открыты границы Европы.
В этом списке по прежнему нет Бразилии, США и России - они до сих пор исключены из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Последний проект списка был согласован странами ЕС в пятницу и содержит 15 стран. Источники также подвергли сомнению дату открытия границы 1 июля, предполагая, что соглашения не будут получены вовремя.
Полный список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Европу согласно черновому списку, выглядит следующим образом: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея,Таиланд, Тунис, Уругвай.
Граждан из Китая готовы впускать при условии, что страна подтвердит взаимное снятие ограничений.
Ранее в ВОЗ сделали ужасающий прогноз заболеваемости коронавирусом.
по теме
Украина вошла в серьезную волну заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль
В отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй очереди
ЕС не откроет границы для украинцев после 1 июля
Въезд гражданам Украины на территорию Евросоюза на докоронавирусных условиях может быть запрещен
Новые правила: как будут работать рестораны в Киеве
Так, в распоряжении описаны и правила работы кафе
Возвращение блудного футбола: когда доиграют чемпионаты и как будут проводить еврокубки
Когда теперь доиграют чемпионаты, как будут проводить еврокубки, и, главное - чего ждать осенью?
В Украине могут ввести жесткий карантин
Уже с 22 июня в некоторых регионах возможно введение жесткого карантина