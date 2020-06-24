Уже с 1 июля между Украиной и Турцией восстановят некоторые авиарейсы. Так президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган планируют дать толчок для восстановления туристической отрасли. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter.

С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес.

В ходе телефонного разговора между президентами 24 июня Эрдоган отметил, что Турция сделает все, чтобы украинские туристы чувствовали себя комфортно и безопасно.

Принимая во внимание традиционно высокий уровень взаимодействия и контактов между двумя странами, собеседники согласились с необходимостью скорейшего восстановления авиационного сообщения по мере ослабления карантинных мероприятий. Лидеры отметили, что рассматривают 1 июля как дату возобновления авиасообщения между Украиной и Турцией.

Главы государств обсудили ситуацию с коронавируом в мире, а также меры по противодействию Covid-19 и тому влиянию, которое пандемия оказала на экономику.

Эрдоган также поинтересовался состоянием здоровья первой леди Украины, передал ей привет и пожелал скорейшего выздоровления. Зеленский поблагодарил турецкий народ и лично президента Турции за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с Covid-19.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили международные авиарейсы.