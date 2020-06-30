31-летний депутат Верховной Рады Александр Санченко от партии "Слуга народа" записал рэп о законопроекте №3718 "Об основах молодежной политики".

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, "молодежный закон требует молодежной подачи", а его рэп "“сэкономит время на чтении закона".

Законопроектом №3718, который был зарегистрирован 23 июня, предлагается снизить возраст молодежи до 29 лет с нынешних 35 лет, создать Украинский молодежный фонд и разветвленную сеть молодежных центров.

В песне говорится, что в случае принятия законопроекта ни одно решение для молодежи не будет приниматься без молодежи.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Санченко родился 11 сентября 1988 года, проживает в Киеве. Он был № 137 в партийном списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.

К слову, Санченко является директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (Government relations, GR-коммуникациям) музыкального фестиваля "Atlas Weekend".

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