"Слуга народа" записал рэп о "молодежном" законопроекте (видео) [ Редактировать ]
31-летний депутат Верховной Рады Александр Санченко от партии "Слуга народа" записал рэп о законопроекте №3718 "Об основах молодежной политики".
Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, "молодежный закон требует молодежной подачи", а его рэп "“сэкономит время на чтении закона".
Законопроектом №3718, который был зарегистрирован 23 июня, предлагается снизить возраст молодежи до 29 лет с нынешних 35 лет, создать Украинский молодежный фонд и разветвленную сеть молодежных центров.
В песне говорится, что в случае принятия законопроекта ни одно решение для молодежи не будет приниматься без молодежи.
Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Санченко родился 11 сентября 1988 года, проживает в Киеве. Он был № 137 в партийном списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.
К слову, Санченко является директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (Government relations, GR-коммуникациям) музыкального фестиваля "Atlas Weekend".
Ранее мы писали о том, что Alyona Alyona назвали одной из лучших рэперш мира.
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