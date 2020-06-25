Народный депутат фракции "Слуги народа", глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

В связи с этим постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки депутата.

Депутат также подняла тему целесообразности выплат безработным социальной помощи.

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила народная избранница.

Затем она привела в пример Великобританию и Сингапур, где принимают суровые меры для борьбы с безработными.

"Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьера Сингапура, - ред.) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", - сказала Третьякова.

Она отметила, что такими методами власти других стран "выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".

Также она предложила не забирать у таких, как она, людей (склонных к филантропии, как выразилась Третьякова) налоги, чтобы они сами решали, кому материально помогать, и видели, что их средства расходуются эффективно.

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