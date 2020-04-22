Украинская рэп-исполнительница продолжает покорять новые вершины. На этот раз Alyona Alyona вошла в рейтинг немецкого портала Highsnobiety "10 женщин, которые изменяют хип-хоп игру прямо сейчас". Об этом сообщается на сайте издания Highsnobiety.

"Ее иронические видео, в которых Алена катается на водных мотоциклах или читает рэп вместе со своими друзьями, набрали миллионы просмотров, доказав, что рэп действительно может преодолеть языковые барьеры. Ее подача отличается от остальных своей ритмичностью, харизматичностью с бесчисленными изменениями высоты тона, а также рекламными роликами, которые гарантированно останутся у вас в голове. Алена Савраненко действительно не нуждается в особой помощи, чтобы сиять", - отмечается на портале.

В 10 лучших также вошли: Hawa, Le Juiice, Jean Grae, Maluca Mala, Jean Deaux, Lady Shocker, Chinese Kitty, Shaybo и Tokischa.

Ранее Alyona Alyona в прозрачном халате шокировала подписчиков. Певица присоединилась к флешмобу в соцсети Instagram и обменялась одеждой со своим возлюбленным в ванной комнате.

Напомним, ранее певицу Alyona Alyona прозвали - "Украинский Эминем", она "взорвала" сеть новыми песнями написанными во время карантина. На этот раз их сразу две - "Споживати" и "Казка". Как ранее сообщалось, Потам выпустил песню о карантине. Композиция оказалась очень актуальной в свете последних событий.