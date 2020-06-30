Порог прохождения ВНО-2020 будет снижен до 19 балов в связи с карантином.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко.

По ее словам, в этом году не уменьшится количество поступающих.

Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21.

Отмечается, что в прошлом году проходной порог составлял 21 балл.

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