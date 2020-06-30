В Украине снизится порог сдачи ВНО [ Редактировать ]
Порог прохождения ВНО-2020 будет снижен до 19 балов в связи с карантином.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко.
По ее словам, в этом году не уменьшится количество поступающих.
Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21.
Отмечается, что в прошлом году проходной порог составлял 21 балл.
Читайте также, в Украине 30 июня в Украине прошло ВНО по украинскому языку. Было принято решение о пропуске участников на пункты сдачи раньше.
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