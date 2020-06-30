В Украине стартует ВНО-2020 по украинскому языку [ Редактировать ]
Во вторник, 30 июня, в Украине стартует Внешнее независимое оценивание по украинскому языку. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Чтобы избежать скопления возле входов в пункты тестирования допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.
Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:
- оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,
- паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, которые не предусмотрены процедурой тестирования.
Ранее мы писали, как будет проходить вступительная кампания-2020.
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