Во вторник, 30 июня, в Украине стартует Внешнее независимое оценивание по украинскому языку. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Чтобы избежать скопления возле входов в пункты тестирования допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, которые не предусмотрены процедурой тестирования.

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