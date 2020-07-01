В Украине выросла минимальная пенсия [ Редактировать ]
С 1 июля в Украине повысили прожиточный минимум. В связи с этим, минимальная пенсия в стране также выросла. Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год.
Так, минимальная пенсия вырастет на 74 гривны - с 1638 гривен до 1712 гривен. Следующее повышение запланировано на 1 декабря - до 1769 грн.
Всего в 2020 году минимальная пенсия вырастет на 8% при запланированной инфляции 6%.
Законом о госбюджете на 2020 год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;
- трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;
- лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривен, с 1 декабря - 1769 гривен.
Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).
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