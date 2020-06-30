Что ждет украинцев в июле: повышение пенсий и открытие кинотеатров [ Редактировать ]
В июле украинцев ждет ряд изменений, которые коснутся различных сфер деятельности. Давайте детальнее разберемся, какие же нововведения ждут жителей страны во второй летний месяц.
Прожиточный минимум
Уже с 1 июля прожиточный минимум в стране вырастет. Это потянет за собой ряд повышений и других выплат, таких, как различные пособия, пенсии и алименты.
Каким будет прожиточный минимум для:
Зарплата
Повышение минимальной зарплаты в 2020 году не предвидится. Таким образом, минимальная зарплата в июле составит 4 723 гривны.
Тем не менее, будет добавлена индексация зарплаты. С 1 июля она составит 2 197 гривен. Индексация коснется всех работников.
Пенсии
Минимальный размер пенсии в июле вырастет. С первого числа пенсионеры будут получать как минимум 1 712 гривен.
Учитывать стоит также выслугу лет, надбавка за этот показатель также вырастет. Таким образом, женщины со стажем 30 лет и мужчины со стажем 35 лет за каждый дополнительный год будут получать 17, 12 гривен ежемесячной надбавки к пенсии, что составляет 1% от минимальной пенсии.
Кроме того, одинокие пенсионеры старе 80 лет в июле получат дополнительные 1 100 гривен. Такая надбавка будет ежемесячной.
Алименты
Минимальный размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для соответствующей категории:
- для детей в возрасте до 6 лет - 929,50 гривен;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1159 гривен.
Цена на газ
Цены на газ в июле снизятся. Так, за кубометр газа украинцы будут отдавать 2, 78 грн. А это на 5,4% дешевле, чем в июне.
Путешествия за границу
С 1 июля многие страны, в том числе и экзотические, позволят гражданам Украины въезд.
С 1 июля украинцы смогут посещать другие страны. Так, свои границы для жителей страны откроют Египет, Кипр, Азербайджан и Болгария.
Походы в кино
Запрет на посещение кинотеатров также снимут 1 июля. Тем не менее, условия для похода в кино меняются. Посещать их можно будет только при соблюдении ряда правил:
Уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде
С 1 июля 2020 года в Украине начнет действовать уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.
Так, уголовная ответственность будет грозить водителям в случае:
Совершенные повторно действия будут наказываться штрафом в размере до 51 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.
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