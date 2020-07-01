Берлінські волонтери об'єдналися заради порятунку дерев [ Редактировать ]
Берлінські волонтери об'єдналися заради порятунку дерев. Щодня, озброєні візками з лійками, вони поливають молоді саджанці. Уже третє літо в німецькій столиці видалося занадто посушливим. І поливу в місті потребують понад пів мільйона дерев.
Для охочих долучитися до ініціативи розробили інтерактивну мапу, де можна побачити, яка рослина потребує води в конкретному районі.
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