В Кабмине отчитались, сколько потратили на борьбу с COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на 25 июня 2020 года на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине из бюджетов всех уровней потратили 3,25 млрд грн. Из них 911 млн грн - из госбюджета и 2,336 млрд грн - из местных бюджетов. Об этом сообщает Министерство финансов.
Только в июне на борьбу с эпидемией коронавируса и ее последствиями украинские власти потратили 624 млн грн.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировали 664 новых случая инфицирования коронавирусом, 14 человек умерли. По состоянию на 1 июля COVID-19 подтвержден у 44 998 украинцев, их них 1 173 - умерли.
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