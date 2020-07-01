Украина возобновила авиасообщение с Турцией [ Редактировать ]
В среду, 1 июля, Украина возобновила авиасообщение с Турцией. За один день из страны вылетело шесть самолетов с туристами в Анкару, Стамбул, Анталию и Бодрум. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.
"Сегодня у нас было восстановлено сообщение с Турцией. Мы встретили первый самолет из Стамбула. Это был регулярный рейс Turkish airlines", - сообщила она.
При этом она отметила, что ранее аэропорт принимал и отправлял спецрейсы, которые возвращали граждан Турции в Турции и граждан Украины в Украину. По ее словам, из Украины в другие страны пока летают компании "Белавиа", "МАУ", "Роза ветров", Sky up Ryanair, Аzur air и другие.
"Мы только возобновляем авиасообщение. Сейчас у нас возобновило работу около десяти авиакомпаний. В течение этого месяца также планируется возобновление очень многих рейсов. Например, уже на следующей неделе осуществлять рейсы в Польшу. С Польшей авиасообщение еще не возобновили", - добавила Ярош.
Ранее сообщалось, что в Египте ввели новый налоговый сбор для туристов.
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