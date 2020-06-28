В Египте 27 июня, возобновили работу кафе, театры, клубы, спортзалы, а также мечети и церкви. На 1 и 2 июля запланировано возобновление регулярного и чартерного международного авиасообщения. Об этом сообщает Associated Press.

В стране отменили комендантский час в ночное время. Владельцам кафе разрешили заполнять помещения на 25%, при этом продолжает действовать запрет на продажу кальянов.

Мечети и церкви могут проводить службы, но им пока не позволено организовывать массовые религиозные мероприятия на выходных. Власти запретили пятничные мусульманские молитвы в мечетях и воскресные мессы в церквях. Прихожан обязали использовать маски внутри церквей и мечетей.

С 1 июля Египет открывает международное авиасообщение. Египетский авиаперевозчик Egypt Air начнет осуществлять рейсы в 29 направлениях. Также разрешено возобновляется чартерное сообщение с курортами Шарм-эль-Шейх, Хургада и Марса Алам на побережье Красного моря и Марса Матрух на побережье Средиземного моря.

Ранее сообщалось, что в Египте ввели новый налоговый сбор для туристов.