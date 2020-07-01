Офис президента планирует подготовить законопроект, согласно которому, публиковать секретные записи разговоров высоких должностных лиц будет преступлением. Об этом в интервью американскому изданию The Washington Post заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

Так, Ермак отметил, что данная инициатива должна положить конец "злонамеренной практике" подобных публикаций, добавив, что это необходимо для “защиты государственной безопасности”.

"Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем это как прямое нарушение национальной безопасности нашей страны. Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконным деянием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", - отметил Ермак.

Ранее президент утвердил персональный состав Нацсовета реформ.