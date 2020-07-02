В США поддержали законопроект о санкциях против Китая [ Редактировать ]
В конгрессе США приняли закон о введении санкций против КНР за Гонконг.
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации, законопроект предусматривает ограничительные меры в отношении банков, которые обслуживают китайских официальных лиц, участвовавших в принятии закона о национальной безопасности Гонконга.
Отмечается, что центральные власти КНР создадут в городе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.
Ранее мы писали о том, что ЕС продлил санкции в отношении России за агрессию в Украине. Решение приняли на совете 29 июля.
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