В конгрессе США приняли закон о введении санкций против КНР за Гонконг.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации, законопроект предусматривает ограничительные меры в отношении банков, которые обслуживают китайских официальных лиц, участвовавших в принятии закона о национальной безопасности Гонконга.

Отмечается, что центральные власти КНР создадут в городе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ранее мы писали о том, что ЕС продлил санкции в отношении России за агрессию в Украине. Решение приняли на совете 29 июля.