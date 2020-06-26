"Северный поток-2" угрожает всей Европе: в США внесли новые санкции [ Редактировать ]
В Палату представителей Конгресса внесли законопроект с дополнительными санкциями против российского "Северного потока-2". Об этом сообщается на странице конгрессмена Адама Кинзингера.
Законопроект вносит дополнения и разъясняет положения закона "Об энергетической безопасности Европы", которым было заблокировано строительство газопровода в декабре прошлого года.
"Пока США и Европа вместе боролись с пандемией COVID-19, Россия продолжала свои усилия по разрушению трансатлантического партнерства. Мы не позволим Владимиру Путину удерживать наших союзников в заложниках с помощью завершения строительства газопровода Nord Stream 2", - заявил Кинзингер.
Его коллега Денни Хек заявил, что газопровод угрожает не только Украине, но и всей Европе.
Ранее мы писали, что в Германии раскритиковали новые санкции США против строительства "Северного потока-2".
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