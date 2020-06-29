На Совете ЕС, который состоялся 29 июня, Евросоюз утвердил решение - продлить экономические санкции против России до 31 января 2021 года, главным мотивом такого решения было - продлить санкции против России из-за агрессии в Украины. Об этом стало известно на Совете ЕС в понедельник, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Это решение следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений, которое должно было быть выполнено к 31 декабря 2015 года, которая была дана на видеоконференции лидеров Европейского Совета, которая состоялась 19 июня 2020 года. Учитывая, что полная реализация Минских соглашений еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России

В ЕС подчеркнули, что санкции были введены против России в 2014 году, когда Москва начала агрессию против Украины.

В частности, санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, а также запрещающие финансовую помощь и посредничество для российских финансовых институтов.

Кроме того, санкции запрещают любой импорт, экспорт и передачу военной техники и товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

Также, они ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе.

Напомним, ранее мы сообщали, что ЕС одобрил продление санкций против России.

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