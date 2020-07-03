Запад Украины продолжит заливать [ Редактировать ]
В субботу, 4 июля, грозовой фронт переместится вглубь Украины, есть вероятность подтопления сельхозугодий. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Так, 3-4 июля ожидается подъем воды в Днестре. Затопить может некоторые участки автодороги Одесса-Рени, огороды и сельскохозяйственные угодья в селе Яськи и городе Беляевка в Одесской области.
Вследствие значительных дождей ожидается подъем воды в реках Львовской и Ивано-Франковской областей. Ливни могут привести к формированию местного и склонного стока. Сильные дожди в горной части также могут усугубить ситуацию на реках бассейнов Прута и Сирета.
Кроме того, 4, 5 и 6 июля ожидается подъем воды на реке Припять, вследствие чего может затопить приусадебные участки в селе Подгоръе в Волынской области.
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