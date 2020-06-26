В Черновцах из-за наводнения рухнул мост [ Редактировать ]
Мост между Маршицями и Лункой в Черновицкой области полностью рухнул из-за наводнения. Уровень воды в реке Прут превысил 8 метров. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.
По его мнению, сейчас должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста.
Как известно, западную Украину накрыли сильные дожди, в результате чего образовался сильный паводок. Людям затопило дома и огороды. В городах затопило улицы. Из-за непогоды поднялся уровень воды в реке Прут в Черновцах.
Напомним, на заседании городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в Черновцах подсчитали уже 8 млн гривен убытков от паводка.
Ранее мы писали о том, что Украине ввели чрезвычайные меры безопасности, страна начинает утопать.
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