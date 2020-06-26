Мост между Маршицями и Лункой в Черновицкой области полностью рухнул из-за наводнения. Уровень воды в реке Прут превысил 8 метров. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

По его мнению, сейчас должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста.

Как известно, западную Украину накрыли сильные дожди, в результате чего образовался сильный паводок. Людям затопило дома и огороды. В городах затопило улицы. Из-за непогоды поднялся уровень воды в реке Прут в Черновцах.

Напомним, на заседании городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в Черновцах подсчитали уже 8 млн гривен убытков от паводка.

Ранее мы писали о том, что Украине ввели чрезвычайные меры безопасности, страна начинает утопать.