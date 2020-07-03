Гральний бізнес в Україні: Ірина Верещук поділилася тонкощами нового законопроекту [ Редактировать ]
Як ви ставитесь до ідеї легалізувати гральний бізнес? Та як конкретно може працювати гральний бізнес в Україні після легалізації?
В Україні 11 років діє заборона на гральний бізнес, він розквітає та наносить колосальний збиток економіці та бюджету, а також вкрай негативно впливає на українські сім'ї. Ми робимо перший крок, щоб взяти під контроль те, що процвітає і намагаємось захистити законом сім'ї, де є лудомани та легалізувати тіньові схеми, взяти їх під контроль держави.
Чи вірите ви у те, що власники гральних закладів справді будуть дотримуватися всіх правил? У нас же можна і поліцію підкупити, роблячи такий бізнес, який хочеш, не дивлячись на закон...
Цим законом ми збільшуємо санкції, які будуть застосовані до тих підприємців, які будуть порушувати закон та до правоохоронців, які будуть робити незаконні речі. Покарання становить сротні тисяч долларів і позбавлення волі для правоохоронців.
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