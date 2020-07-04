На 31 году жизни в Англии умер самый старый кот в мире.

Об этом сообщает Metro.

По информации, кот Раббл пропал после выхода на ежедневную прогулку, и хозяева считают, что животное пошло умирать.

Он стал очень худым. Я, как обычно, пошла на работу, а когда вернулась домой, муж сказал, что кот перешел дорогу, как он делал это каждый день, и больше не вернулся. Поэтому мы считаем, что он ушел умирать, как это заведено у кошек.

Отмечается, что пушистый мейн-кун Раббл был подарком своей хозяйке на 20-летие. По человеческим меркам он прожил около 150 лет.

Читайте также, кот Алан из Запорожья стал самым красивым в мире. Питомцу 2 года и он получает предложения о съемках в рекламе.