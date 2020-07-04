В Великобритании ушел из жизни кот-рекордсмен [ Редактировать ]
На 31 году жизни в Англии умер самый старый кот в мире.
Об этом сообщает Metro.
По информации, кот Раббл пропал после выхода на ежедневную прогулку, и хозяева считают, что животное пошло умирать.
Он стал очень худым. Я, как обычно, пошла на работу, а когда вернулась домой, муж сказал, что кот перешел дорогу, как он делал это каждый день, и больше не вернулся. Поэтому мы считаем, что он ушел умирать, как это заведено у кошек.
Отмечается, что пушистый мейн-кун Раббл был подарком своей хозяйке на 20-летие. По человеческим меркам он прожил около 150 лет.
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