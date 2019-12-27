Кот вернулся домой через 12 лет после пропажи [ Редактировать ]
12-летний кот сбежал, когда его хозяева собирались переезжать. Спустя семь лет животное заметили на улице города Джиллингем в графстве Кент. Он был истощен, его шерсть поблекла, а тело покрывали раны, сообщает издание Daily Mirror.
Нашедшая кота женщина связалась с благотворительной организацией, которая занимается поиском пропавших животных. Волонтеры нашли у кота микрочип, где были записаны его имя и телефон хозяев.
Хозяева были счастливы снова увидеть любимца, а Джон даже расплакался от радости, будто встретил своего лучшего друга.
Ранее сообщалось, что в национальном парке дерево "убило" туриста.
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