Коронавирус в Украине: Госстат впервые обнародовал реальные данные о смертности [ Редактировать ]
Государственная служба статистики Украины впервые показала данные о смертности от коронавируса в Украине с января 2020 года. Данные за январь-март 2020 года опубликованы на сайте Госстата.
Важно, что ранее эта информация была засекречена постановлением Кабинета министров из-за карантина.
По официальным данным, от COVID-19 умерло 9 украинцев. От гриппа и пневмонии – 1974.
Стоит отметить, по состоянию на 4 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в официальной статистике Минздрава указано 1227 летальных случаев.
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной 2 032 смертей, среди них туберкулез – 892, от Спида умерло 860 человек
От злокачественных новообразований умерли 19 711 человек.
Болезни системы кровообращения стали причиной смерти 101 633 человек, от ишемической болезни сердца – 69 976 человек.
Внешние причины 7083 человека погибли в результате внешних причин.
Среди них: транспортные несчастные случаи – 882 граждан, утопление – 220, гибель на пожаре – 358, случайное отравление (кроме алкоголя) – 499, отравление алкоголем – 657, самоубийства – 1357 (из них в марте - 488), умышленные убийства -365.
Напомним, ранее мы сообщали, что 7 областей Украины не готовы переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений.
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