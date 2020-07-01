Карантин в Киеве могут снова ослабить уже на следующей неделе. Ограничения пересмотрят при условии сохранения нынешней тенденций заболеваемости. Об этом "РБК-Украина" сообщил глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, те показатели, которые фиксируются в Киеве сейчас, не связаны с резким скачком заболеваемости или отдельными локальными вспышками.

"В целом ситуация стабильная. Статистика связана с улучшением диагностики вируса и выявлением большего числа контактных лиц. У нас стабильная госпитализация, сегодня, например, госпитализировали 9 человек. В среднем этот показатель составляет от 5 до 25 ежедневно", - рассказал Рубан.

Он отметил, что при сохранении текущей динамики тестирования Киев может быть готов к ослаблению карантина к 8 июля.

"Через неделю у нас будут показатели Минздрава, там на сегодняшний день данные не совсем соответствуют (Киев не проходит по динамике заболеваемости - ред.). Если тенденция сохраниться, то на следующей комиссии ТЭБ и НС может быть (решение об ослаблении карантина - ред.), как через неделю в среду", - прогнозирует Рубан.

Вместе с тем, чиновник отметил значительное снижение числа нарушений, которые фиксируют мобильные группы Госпотребслужбы и полиции. По словам Рубана, количество оформленных протоколов уменьшилось с 70-80 до 10-20 в день.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.