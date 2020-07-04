Карантин можуть посилити. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я. Адже станом на ранок в Україні зафіксували 914 нових випадків зараження на COVID-19. Це більше ніж у попередні дні.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова невтішна статистика свідчить про те, що українці нехтують протиепідемічними правилами.

У разі, якщо ситуація не покращиться - міністр пообіцяв - буде наполягати на посиленні обмежень. Загалом в країні до послаблення карантину не готові сім областей та столиця.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: