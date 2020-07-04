Українці нехтують карантином - Максим Степанов [ Редактировать ]
Карантин можуть посилити. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я. Адже станом на ранок в Україні зафіксували 914 нових випадків зараження на COVID-19. Це більше ніж у попередні дні.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова невтішна статистика свідчить про те, що українці нехтують протиепідемічними правилами.
У разі, якщо ситуація не покращиться - міністр пообіцяв - буде наполягати на посиленні обмежень. Загалом в країні до послаблення карантину не готові сім областей та столиця.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
За минулу добу захворіло 914 осіб. З них 74 дитини, а також 63 медпрацівника. У зв'язку зі зростанням кількості хворих та кількості госпіталізацій - звертаюсь до вас шановні українці. Користуйтесь рекомендаціями МОЗ. Це дуже просто, це не важко. Вдягайте маску в приміщеннях, дотримуйтесь соціальної дистанції півтора метра і користуйтеся антисептиками.
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