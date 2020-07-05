В Новой Каховке горит пятиэтажный жилой дом (видео) [ Редактировать ]
На Херсонщине, в Новой Каховке, 5 июня, произошел масштабный пожар в жилом пятиэтажном доме. Причиной пожара стало возгорание в одной из квартир, пламя с которой за считанные минуты перекинулось на шиферную крышу. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Херсонской области.
По данным ГУ ГСЧС данным в доме загорелась крыша. Жителей эвакуировали. Жертв и пострадавших на данный момент нет, на месте происшествия работают спасатели.
фото: censor
Но как пишет издание ZPost,причиной жуткого пожара стала семейная ссора, которая произошла в одной из квартир вспыхнувшего дома, в результате которой мужчина поджег жилье. В результате чего пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.
фото: censor
Но как утверждаем сам подозреваемый - он уснул и не слышал, как начался пожар.
Как сообщили в ГУ ГСЧС, на месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава во главе с заместителем начальника ГУ ДСНС Юрием Гатилов.
фото: censor
Пожар локализован в 16:16 ч. Продолжается ликвидация пожара.
фото: censor
Напомним, ранее мы сообщали, что в Баку горел лакокрасочный завод.
Читайте также, в Берлине подожгли здание рейхстага.
по теме
В Киеве мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара (видео)
В центре Киеве мужчина выпрыгнул с балкона, но спасатели в квартире нашли убитую двушку
Астролог назвала четыре знака Зодиака, которым необыкновенно повезет 5 июля
Астролог рассказала, кому ждать везения в полнолуние 5 июля
"В Кабмине будет новый вице-премьер по вопросам промышленности" - Зеленский
В Кабинете министров, уже через неделю, может появиться новый вице-премьер по промышленной политике
Коронавирус в Украине: Госстат впервые обнародовал реальные данные о смертности
Государственная служба статистики Украины впервые показала данные о смертности от коронавируса в Украине