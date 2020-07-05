На Херсонщине, в Новой Каховке, 5 июня, произошел масштабный пожар в жилом пятиэтажном доме. Причиной пожара стало возгорание в одной из квартир, пламя с которой за считанные минуты перекинулось на шиферную крышу. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Херсонской области.

По данным ГУ ГСЧС данным в доме загорелась крыша. Жителей эвакуировали. Жертв и пострадавших на данный момент нет, на месте происшествия работают спасатели.

фото: censor

Но как пишет издание ZPost,причиной жуткого пожара стала семейная ссора, которая произошла в одной из квартир вспыхнувшего дома, в результате которой мужчина поджег жилье. В результате чего пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

фото: censor

Но как утверждаем сам подозреваемый - он уснул и не слышал, как начался пожар.

Как сообщили в ГУ ГСЧС, на месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава во главе с заместителем начальника ГУ ДСНС Юрием Гатилов.

фото: censor

Пожар локализован в 16:16 ч. Продолжается ликвидация пожара.

фото: censor

Напомним, ранее мы сообщали, что в Баку горел лакокрасочный завод.

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