В Баку горит лакокрасочный завод: есть погибшие [ Редактировать ]
На лакокрасочном заводе в Баку случился пожар, который сопровождался пятью взрывами химических реагентов. Об этом сообщили азербайджанские СМИ.
Как сообщают СМИ, взрывы произошли в чанах с химическими реагентами, что привело к увеличению площади возгорания. В результате пожара пострадали четыре человека.
Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. К тушению пожара привлечено 32 единиц техники и 160 человек личного состава МЧС Азербайджана.
Напомним, ранее на военной базе в Иране произошел мощный взрыв.
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