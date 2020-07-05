На лакокрасочном заводе в Баку случился пожар, который сопровождался пятью взрывами химических реагентов. Об этом сообщили азербайджанские СМИ.

Как сообщают СМИ, взрывы произошли в чанах с химическими реагентами, что привело к увеличению площади возгорания. В результате пожара пострадали четыре человека.

Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. К тушению пожара привлечено 32 единиц техники и 160 человек личного состава МЧС Азербайджана.

Напомним, ранее на военной базе в Иране произошел мощный взрыв.

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