В Берлине, в ночь на 29 июня, в здании рейхстага был совершен поджог. Об этом сообщает пишет B.Z., передает "Гордон".

По вызову прибыло около 50 пожарных, спустя 30 минут пожар был ликвидирован.

Горела доска из ДСП, вставленная в оконный проем на восточной стороне здания. На месте пожара найдены следы горючей жидкости.

фото: pixabay

Днем полиция задержала подозреваемую в поджоге, выяснило издание. Был ли у нее политический мотив, пока неизвестно.

На деятельности служб парламента инцидент не отразился.

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Стоит отметить, что Рейхстаг был построен в 1894 году. 27 февраля 1933 года здание сильно пострадало в результате поджога. Это событие считается ключевым в установлении нацистской диктатуры в Германии: после пожара правящая НСДАП во главе с Адольфом Гитлером ограничила гражданские свободы населения и начала репрессии против коммунистов и социал-демократов.

фото: pixabay

Реконструкция исторического здания затянулась на десятилетия и завершилась в 1995 году. С 1999 года в рейхстаге заседает германский парламент – Бундестаг.

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