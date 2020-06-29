В Берлине подожгли здание рейхстага: полиция задержала виновных [ Редактировать ]
В Берлине, в ночь на 29 июня, в здании рейхстага был совершен поджог. Об этом сообщает пишет B.Z., передает "Гордон".
По вызову прибыло около 50 пожарных, спустя 30 минут пожар был ликвидирован.
Горела доска из ДСП, вставленная в оконный проем на восточной стороне здания. На месте пожара найдены следы горючей жидкости.
фото: pixabay
Днем полиция задержала подозреваемую в поджоге, выяснило издание. Был ли у нее политический мотив, пока неизвестно.
На деятельности служб парламента инцидент не отразился.
Стоит отметить, что Рейхстаг был построен в 1894 году. 27 февраля 1933 года здание сильно пострадало в результате поджога. Это событие считается ключевым в установлении нацистской диктатуры в Германии: после пожара правящая НСДАП во главе с Адольфом Гитлером ограничила гражданские свободы населения и начала репрессии против коммунистов и социал-демократов.
фото: pixabay
Реконструкция исторического здания затянулась на десятилетия и завершилась в 1995 году. С 1999 года в рейхстаге заседает германский парламент – Бундестаг.
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