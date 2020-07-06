Умер легендарный футболист киевского "Динамо" [ Редактировать ]
Стало известно, что на 73-м году жизни скончался выдающийся в прошлом игрок киевского "Динамо" и сборной СССР Владимир Николаевич Трошкин, информирует пресс-служба "Динамо".
В составе киевской команды Трошкин провел 8 лет (1969-1977) и золотыми буквами вписал свое имя в историю клуба. На его счету победы с “Динамо” в чемпионатах СССР (четыре раза), в Кубке СССР, в Кубке Кубков, в Суперкубке УЕФА. В составе сборной СССР он стал вице-чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпиады-1976.
"От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории "Динамо". Владимир Трошкин - это пример настоящего "динамовца", бойца на футбольном поле, игрока, который никогда не сдавался. Владимир Николаевич был важной частью легендарного "Динамо" 70-х годов, его самоотверженность на футбольном поле помогала динамовской команде приобретать выдающиеся победы в истории украинского и советского футбола", - заявил президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис.
Ранее футболисты Украины получили пожизненную дисквалификацию.
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