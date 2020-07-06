В Кропивницком от COVID-19 скончалась медсестра [ Редактировать ]
В понедельник, 6 июля, стало известно, что в Кропивницком от COVID-19 умерла 69-летняя медсестра. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской облгосадминистрации.
"От осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 69-летняя кропивничанка. Женщина работала младшей сестрой в кабинете УЗИ в областной больнице", - сообщили в пресс-службе.
Также в областном центре обнаружили еще один новый случай заболевания COVID-19. Заразилась 79-летняя жительница. Сейчас она находится на госпитализации в Центральной городской больнице.
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