В Израиле из-за новой вспышки коронавируса ужесточили карантин [ Редактировать ]
В Израиле ужесточают карантин. Это связано с новой вспышкой коронавируса. Об этом сообщает издание "Новости Израиля".
Правительство страны поддержало требования Минздрава и утвердило решение о полном закрытии учреждений культуры, банкетных залов, тренажерных залов, бассейнов, баров и клубов.
При этом синагоги останутся открытыми по настоянию Министерства внутренних дел. Кабмин Израиля решил ограничиться введением лимита на численность прихожан - до 19 человек.
Указано, что отели могут продолжать работать, однако без бассейнов, баров и клубов.
Рестораны остаются открытыми, но с запретом впускать в помещение более 20 человек. Еще 30 можно разместить на открытой веранде, если таковая имеется. Владельцам ресторанов пообещали компенсации за понесенный ущерб.
Кроме того, собрания не более 20 человек в помещениях разрешены при соблюдении двухметровой дистанции между присутствующими. При этом обязательно ношение масок.
Власть решила перевести треть государственных служащих на удаленный режим работы.
Подчеркивается, что Минздрав требует вернуть и ограничения на число пассажиров в автобусах, запретить водителям включать кондиционеры и закрывать окна. Но из-за резких возражений министра транспорта решение пока не приняли. Не приняли его и по другому требованию минздрава - закрыть летние лагеря для детей старше 10 лет.
Тем не менее ограничения в автобусах и закрытие летних лагерей включены в список правительственных решений, распространенный пресс-службой министерства.
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