Смолий рассказал о встрече с Зеленским перед отставкой [ Редактировать ]
Бывший глава Национального банка Яков Смолий заявляет, что встречался с президентом Владимиром Зеленским перед тем, как решил подать в отставку. Об этом он рассказал в интервью lb.ua.
После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да".
При этом он говорил, что "из контекста понял, что должен уволиться".
На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, иди, ты мне надоел.
И после встречи с президентом он решил уволиться, чтобы нового главу НБУ успели назначить до летних каникул парламента.
Я спросил: "Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?".Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная.
Ранее сообщалось, что в СМИ назвали кандидатов на пост главы Нацбанка.
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