Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 7 июля, в Украине зафиксировали 49 607 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.
Медиками зарегистрировано 564 новых случая инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 22 193 человека, в том числе за минувшие сутки 490 человек.
Умерли 1 283 человек, в том числе за минувшие сутки - 21 человек.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
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