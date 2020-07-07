По состоянию на вторник, 7 июля, в Украине зафиксировали 49 607 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.

Медиками зарегистрировано 564 новых случая инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 22 193 человека, в том числе за минувшие сутки 490 человек.

Умерли 1 283 человек, в том числе за минувшие сутки - 21 человек.

Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.