Ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19 [ Редактировать ]
Группа ученых из 32 стран в открытом письме призвала Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. По их данным, COVID-19 может находиться в воздухе гораздо дольше. Об этом сообщает The New York Times.
Документ подписали 239 ученых. Как утверждают в письме специалисты, COVID-19 может перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц. Это позволяет вирусу проникать в организм во время дыхания.
Даже в своем последнем обновлении о коронавирусе, выпущенном 29 июня, ВОЗ заявила, что воздушная передача вируса возможна только после медицинских процедур, при которых образуются аэрозоли или капли размером менее 5 микрон.
Также ученые отмечают, что коронавирусом инфицируются по всему миру - в барах, ресторанах, офисах, на рынках и в казино. Это говорит о том, что вирус задерживается в воздухе дольше.
Ранее сообщалось, что от коронавируса умер главный евангелист Украины и глава совета церквей.
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