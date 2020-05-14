Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал Европу готовиться к новой волне коронавируса. Об этом сообщает The Independent.

Так, в интервью британскому изданию Клюге заявил, что странам Европы необходимо готовиться к новой волне коронавируса и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер.

"Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна заболевания COVID-19 и еще одна - сезонного гриппа и кори", - подчеркнул он.

Напомним, ранее руководитель программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майк Райан высказал предположение, что коронавирус может стать еще одним эндемичным вирусом и навсегда останется среди людей. Однако мир может контролировать распространение коронавируса с помощью вакцины.

Напомним, что в Украине по состоянию на 14 мая зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни. Из них 456 летальных случаев, 4 143 людей выздоровели.