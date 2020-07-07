Голая Мадонна восхитила поклонников "жарким" фото [ Редактировать ]
Всемирно известная певица Мадонна порадовала фанатов откровенным фото. Им звезда поделилась на своей странице в Instagram.
На "обнаженном" снимке певица демонстрирует идеальные формы. "У каждого есть опора", - подписали фото звезда.
Everyone has a Crutch................ 🛠
Публикация от Madonna (@madonna)
В комментариях подписчики засыпали 61-летнюю Мадонну комплиментами. "Секс", "Выглядишь потрясающе!", "Восхитительная", - пишут поклонники.
Ранее Мадонна "взорвала" сеть жаркими фото в белье.
Также мы писали о том, что Тина Кароль восхитила фанатов "жарким" фото. А Вера Брежнева шокировала эротической фотосессией.
по теме
Найти любовь: Сара Джессика Паркер запускает реалити-шоу
Сара Джессика Паркер запускает новое реалити-шоу под названием Swipe Swap
Голливуд впервые в истории купил фильм украинского режиссера
Главная роль в фильме досталась голливудской звезде украинского происхождения Иванне Сахно
Любимые салаты голливудских звезд: что едят знаменитости
Рецепты салатов, которые очень любят знаменитости
Искусственный интеллект написал песню для группы Nirvana (видео)
YouTube-блогер с помощью нейросети записал песню Smother в стиле группы Nirvana
Оля Полякова шокировала поклонников новой прической (видео)
Певица призналась, что в душе всегда чувствовала себя рокершей