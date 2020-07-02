Каменских показала аппетитные формы (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.
На снимке Настя позирует, плавая в бассейне. Таким фото звезда продемонстрировала свои аппетитные формы.
Фанаты оценили новое фото артистки. Они "засыпали" Настю комплиментами о ее подтянутой фигуре.
Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.
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