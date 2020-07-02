Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.

На снимке Настя позирует, плавая в бассейне. Таким фото звезда продемонстрировала свои аппетитные формы.

Фанаты оценили новое фото артистки. Они "засыпали" Настю комплиментами о ее подтянутой фигуре.

Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.

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